Лукашенко подчеркнул, что ему есть "на кого опереться"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз и ряд государств, намекнул, что ему есть «на кого опереться» в случае усиления протестного движения. Об этом он заявил на заседании СНБО, цитирует государственное издание БелТА.



«Мы абсолютно не одни ... Я очень хорошо осветдомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что здесь власть наклонилась и шатается, ошибается. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не побоимся. Мы свой путь пройдем, как положено», - сказал Лукашенко.



Он снова обвинил другие страны во вмешательстве в ситуацию в Беларуси.



«Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезное сопротивление. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут остановлены кардинальным образом», - ответил Лукашенко.



Ранее Лукашенко в третий раз созвонился с Путиным. Во время своих предыдущих телефонных разговоров они согласились действовать совместно в случае усиления протестов.



18 августа стало известно о переброске военной техники Беларусью на запад границы - в сторону Польши и Литвы. Лидеры именно этих стран первыми высказались о введении санкций против лиц, причастных к жестким разгонам митингующих, а также требовали повторного проведения выборов президента Беларуси из-за фальсификации прошедших 9 августа.

