В ЕС отказали Лукашенко в легитимности

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что признанный Россией и рядом других стран президент Белоруссии Александр Лукашенко не имеет легитимности. Об этом сообщает агентство Reuters.



По словам дипломата, причина для такой позиции — то, что ЕС не признает итоги белорусских выборов. Боррель подчеркнул, что в планах европейского блока — «выразить осуждение и неприятие» режиму Лукашенко.



19 августа, о событиях в Белоруссии высказались в Европарламенте. Его председатель Давид Сассоли отметил, что европейцы опасаются усиления репрессий и иностранного военного вмешательства.



Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на все события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Известно, что ЕС уже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.



Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства граждан официальными итогами выборов: по ним действующий президент набрал более 80 процентов голосов. В центре Минска и других городов начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

