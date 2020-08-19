В школу не пойдут только те, кто в "красной" зоне - Шкарлет

В Украине в школу не пойдут только те, кто попадет в "красную" зону. Об этом сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.



"Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета министров, принадлежащих к регулированию санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине, и которая зависит от зон - "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой", - сказал Шкарлет.



По его словам, каким образом будет градуироваться по зонам заражения COVID-19 вся Украина, по административно-территориальным единицам, так и будут развиваться определенные сценарии.



"Одновременно, и Президент, и правительство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения - мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школу. В школу не пойдут только те, кто попадет в "красную" зону. В этой части, соответственно технологии образования будут производиться в смешанном режиме ", - рассказал Шкарлет.

