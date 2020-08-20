Штаб Байдена упрекнул Трампа в политическом эгоизме

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена считают, что критика главы государства Дональда Трампа в адрес шин Goodyear лишний раз подтверждает, что он больше думает о себе, чем о благополучии страны, заявила пресс-секретарь президентской кампании Байдена Кейт Бедингфилд.



Трамп в среду призвал к бойкоту шин Goodyear, сославшись на то, что компания запрещает в среде своих сотрудников символику его предвыборной кампании, включая лозунг MAGA (Make America Great Again - "Сделать Америку вновь великой"). Акции компании после твита Трампа обрушились на 3,8% до 9,36 доллара за акцию, затем умерили падение до 2,31% до 9,5 доллара за акцию.



"Я пока не видела твита, но очень похоже, что Трамп снова ставит свои политические интересы выше интересов благополучия страны и сильной экономики. Он проводит огромное количество времени в Белом доме, фокусируясь на том, как определенные вещи отражаются лично на нем, когда ему следовало бы думать о том, как эти вещи сказываются на американских семьях. Думаю, это основной провал его политики", - сказала Бедингфилд журналистам.

