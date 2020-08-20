Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.



Она отметила, что сейчас в Минске больше всего хотят, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране.



"Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", — сказала Эйсмонт.



По словам пресс-секретаря, Лукашенко считает, что его личные переговоры с Меркель в то время, как он общается с Путиным, выглядели бы "по меньшей мере несолидно". А эффект от разговора Лукашенко с Меркель был бы, скорее всего, отрицательным, добавила она.



Ранее немецкий канцлер заявила, что не может выступить посредником в ситуации с Белоруссией, поскольку глава государства отказался от телефонного разговора с ней. При этом сегодня ЕС отказался признавать итоги выборов и пообещал санкции против причастных к насилию в Белоруссии.

