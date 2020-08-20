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- Советники лидеров "Нормандской четверки" обсудят обмены пленными и подготовку к встрече президентов
Советники лидеров "Нормандской четверки" обсудят обмены пленными и подготовку к встрече президентов
Советники лидеров стран "Нормандской четверки" встретятся в пятницу, 28 августа, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины.
Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи, передает "Интерфакс".
"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены пленными и политическое урегулирование", - сказал источник.
Также источник подтвердил, что советники затронут тему подготовки нового саммита главы государств "Нормандской четверки".
Напомним, в "Нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
Источник: Вести
09:56