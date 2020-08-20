Советники лидеров "Нормандской четверки" обсудят обмены пленными и подготовку к встрече президентов

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" встретятся в пятницу, 28 августа, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины.



Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи, передает "Интерфакс".



"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены пленными и политическое урегулирование", - сказал источник.



Также источник подтвердил, что советники затронут тему подготовки нового саммита главы государств "Нормандской четверки".



Напомним, в "Нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

