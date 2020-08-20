В Турции россиянин безуспешно пытался спасти тонущего туриста с Украины

В Турции погиб 35-летний украинский турист Радз Алиев, который приехал с женой на отдых в Аланью. Мужчина стал тонуть на пляже Каргыджак. При попытке спасти украинца едва не погиб россиянин Марсель Гильмутдинов.



Об этом сообщает IHA.



Сообщается, что Радз Алиев отдыхал на пляже Каргыджак на курорте Аланья. Он и его супруга Алина отплыли на небольшое расстояние от берега, там мужчина начал тонуть.



Помочь утопающему попытался россиянин Марсель Гильмутдинов. Он вытащил украинца на берег, и в это время стал захлебываться водой, едва не утонув сам.



Другие отдыхающие вызвали им скорую помощь. Туристов доставили в учебно-исследовательскую больницу университета Аланьи Алааддина Кейкубата, где врачи оказали помощь россиянину, но украинца спасти не смогли. Тело 35-летнего мужчины отправили на вскрытие в Институт судебной медицины.

