СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения Донбасса. По информации силовиков, сотрудники СБУ планировали насильственно вывезти мужчину из России. Его личность пока неизвестна. Организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отметили в пресс-службе ФСБ.



В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.



Утверждается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.



В частности, к операции причастен 4-й отдел этого управления, непосредственно ведущий работу с организованной преступностью на территории России; действовать украинские спецслужбы решили именно через российских бандитов. Они "вели наблюдение за конкретными адресами в регионах", а также выезжали в ДНР на задания.



Для создания алиби фигурантам СБУ заранее распространила в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". На деле он "осуществлял непосредственное личное руководство" операцией.



Для похищения Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов.



В Следственном комитете в этом контексте добавили, что 30 июля в Подмосковье подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером, однако тот "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль".



Семерых фигурантов дела — все россияне — уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение. Как сообщили в ФСБ, они готовили на территории страны еще несколько похищений и убийств. Были ли они доведены до конца и кто стал жертвами злоумышленников, не уточняется.



Федеральная служба безопасности показала видео задержания.



Ролик начинается с кадров, на которых крупный мужчина в джинсовых шортах и красной футболке лежит на щебенке рядом с черным универсалом Audi. Сверху его удерживают трое оперативников, но сопротивления он не оказывает. В какой-то момент становится видно, что с задержанного сняли обувь.



Второго задержанного, также не отличающегося спортивным телосложением, несколько человек удерживают лицом вниз на капоте белой Kia. Он также не оказывает сопротивление. "Вы говорите, что делать, я буду делать", - произносит задержанный.



Ему отвечают, что нужно повернуть голову. Затем показано, как задержанному, уже с натянутой на лицо футболкой, дают подняться от машины и заводят в серый микроавтобус Volkswagen.



Далее идет съемка из некоего помещения, отделанного побеленной вагонкой. Несколько человек в наручниках подписывают какие-то документы. Один из них сидит на диване и, по-видимому, отвечает на вопросы сотрудников, однако понять, о чем он говорит, сложно.



"Ружье, или, говорит, я, просто, там не понимаю, в этом. И дать там объявление, чтобы, ну, якобы, чтобы его, того", - рассказал задержанный.



Как можно понять из документов, показанных на видео, одного из задержанных зовут Александр, он 1987 года рождения. У него есть лицензия Рособрнадзора и справка об обучении в Международной академии бизнеса и управления.







