Зеленский в конце августа отправится в мэр-тур по Украине

Президент Владимир Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине. Он посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах. Об этом сообщили источники в Офисе президента. "После дня независимости будут определены кандидаты по крупным городам. Их будет представлять на местах лично Зеленский", - говорит источник.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Согласно с принятым постановлением, они должны состоятся по всей стране, кроме Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, на 25 октября также запланированы выборы в новосозданные райсоветы.



Однако недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что выборы могут перенести. Причиной этому он указал нестабильную ситуацию с распространением коронавируса в Украине. По его словам, если больше половины украинских регионов попадут в "красную зону", то выборы могут перенести или вовсе отменить.

