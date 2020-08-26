Вирус гриппа передается не так, как считалось ранее

Вирусологи выявили новый способ распространения гриппа. Оказалось, грипп способен распространяться от одного человека к другому, прикрепляясь к поверхности различных твердых частиц вроде пыли и обрывков волокон. В отчете Калифорнийского университета говорится: "Мы всегда считали, что вирус гриппа передается через капли и аэрозоли, которые выдыхает больной человек во время разговора, кашля или чихания. Поэтому мы удивились, узнав, что разносить вирусные частицы и заражать новых жертв может обычная пыль".



В рамках исследования ученые привили несколько морских свинок от гриппа, после чего поселили их в полностью изолированную от окружающей среды клетку. Система рециркуляции воздуха в клетке была оснащена фильтрами, на которых могли оседать частицы. Фильтры позволили понять, какие частицы появлялись в воздухе клетки. При этом фиксировалось, какие действия свинок приводили к оседанию частиц на фильтрах. Оказалось, когда животные начинали двигаться, в воздухе появлялось множество частиц пыли и обрывков различных микроволокон.



Далее шерсть и кожу свинок обработали раствором с частицами вируса гриппа. Благодаря прививке морские свинки сами не заражались, но они постоянно выделяли в окружающую среду тысячи вирусных частиц, которые прикреплялись к поверхности пылинок и волокон. И вирусные частицы активно оседали на фильтрах. Когда фильтры убрали, а систему рециркуляции соединили с другой клеткой, где сидели не привитые от гриппа животные, обитатели второй клетки заразились.

