Деньги под залог техники

Компьютеры, мобильные телефоны, мелкая и крупная бытовая техника, фен для волос или электрическая бритва — все эти устройства уже давно заполнили дома украинцев. И на самом деле в этом нет ничего плохого, поскольку техника делает нашу жизнь более комфортной, а в случае необходимости ее можно выгодно продать или сдать в ломбард.

Какую технику принимают в ломбардах?

Сегодня деньги под залог техники выдают практически во всех ломбардах Украины, вне зависимости сети. Конечно, где-то условия кредита могут отличаться, поэтому рекомендуем заранее изучить все детали, чтобы выгодно оформить договор в понравившиеся ломбарде.

В отделениях Национальной сети ломбардов «Скарбниця» в качестве предмета залога принимают:

Мобильные телефоны (сенсорные, кнопочные любых форм-факторов).

Ноутбуки и мониторы.

Планшеты.

Телевизоры.

MP3-плееры.

Видеокамеры и фотоаппараты.

От чего зависит сумма кредита?

Перед тем, как оформить договор на ломбардный кредит, необходимо получить экспертную оценку предмета залога. Во время оценки сотрудник отделения изучает общее состояние техники, ее комплектацию и работоспособность — все эти показатели и влияют на сумму будущего кредита.

Кстати, именно работоспособность устройства может стать причиной отказа в кредите. Если техника не подлежит использованию (не включается, не идет заряд, и т. д.).

Процедура сдачи техники в ломбард «Скарбниця»

Одно из главных правил, которым следуют отделения сети — выгодные и удобные условия для клиентов. Поэтому на весь процесс получения денег под залог техники уходит не более 10 минут и состоит из 5 шагов.

Получите оценку предмета от эксперта (сделать это можно лично в отделении ли на сайте через форму онлайн-оценки). Посетите ломбард с документом, удостоверяющим личность и предметом залога. Обсудите условия кредитования с сотрудником ломбарда. Оформите договор на кредит под залог техники. Получите деньги (на карту или наличными).

Как воспользоваться онлайн-оценкой техники?

Онлайн-оценка — это прямая экономия времени, которое клиент проводит в ломбардном отделении. Для того, чтобы узнать предварительную сумму кредита: