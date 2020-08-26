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Деньги под залог техники
Компьютеры, мобильные телефоны, мелкая и крупная бытовая техника, фен для волос или электрическая бритва — все эти устройства уже давно заполнили дома украинцев. И на самом деле в этом нет ничего плохого, поскольку техника делает нашу жизнь более комфортной, а в случае необходимости ее можно выгодно продать или сдать в ломбард.
Какую технику принимают в ломбардах?
Сегодня деньги под залог техники выдают практически во всех ломбардах Украины, вне зависимости сети. Конечно, где-то условия кредита могут отличаться, поэтому рекомендуем заранее изучить все детали, чтобы выгодно оформить договор в понравившиеся ломбарде.
В отделениях Национальной сети ломбардов «Скарбниця» в качестве предмета залога принимают:
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Мобильные телефоны (сенсорные, кнопочные любых форм-факторов).
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Ноутбуки и мониторы.
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Планшеты.
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Телевизоры.
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MP3-плееры.
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Видеокамеры и фотоаппараты.
От чего зависит сумма кредита?
Перед тем, как оформить договор на ломбардный кредит, необходимо получить экспертную оценку предмета залога. Во время оценки сотрудник отделения изучает общее состояние техники, ее комплектацию и работоспособность — все эти показатели и влияют на сумму будущего кредита.
Кстати, именно работоспособность устройства может стать причиной отказа в кредите. Если техника не подлежит использованию (не включается, не идет заряд, и т. д.).
Процедура сдачи техники в ломбард «Скарбниця»
Одно из главных правил, которым следуют отделения сети — выгодные и удобные условия для клиентов. Поэтому на весь процесс получения денег под залог техники уходит не более 10 минут и состоит из 5 шагов.
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Получите оценку предмета от эксперта (сделать это можно лично в отделении ли на сайте через форму онлайн-оценки).
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Посетите ломбард с документом, удостоверяющим личность и предметом залога.
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Обсудите условия кредитования с сотрудником ломбарда.
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Оформите договор на кредит под залог техники.
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Получите деньги (на карту или наличными).
Как воспользоваться онлайн-оценкой техники?
Онлайн-оценка — это прямая экономия времени, которое клиент проводит в ломбардном отделении. Для того, чтобы узнать предварительную сумму кредита:
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Заполните форму для онлайн-оценки, указав все подробности про ваш предмет залога (модель, бренд, состояние, комплектация).
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Дождитесь пока эксперт обработает вашу заявку, изучив предоставленную информацию, и перезвонит вам для уточнения дальнейших действий.