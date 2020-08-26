Жизнь могла прилететь из космоса - ученые

Доказана возможность попадания жизни на Землю с космоса. Об этом сообщает научный журнал Frontiers in Microbiology.



Специалисты экспериментально доказали, что бактерии способны выживать в вакууме, дрейфуя по космосу. При этом они могут преодолевать расстояния равные дистанции от Земли до Марса.



Ученые провели эксперимент, в ходе которого в течение трех лет подвергали радиоустойчивые бактерии Deinococcus воздействию микрогравитации, ультрафиолетового излучения, экстремальных температур и вакуума.



Бактерии были размещены с внешней стороны МКС. Ученые оценивают максимальный срок безопасного пребывания бактерий в космосе в 3-8 лет. При этом в МКС Deinococcus они смогли бы жить 15-45 лет.



Результаты эксперимента доказывают, что бактерии могут выживать не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов, перемещающихся от планеты к планете.

