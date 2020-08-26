Врачи нашли новую причину проблем с зачатием ребенка

Ученые Университета Восточной Финляндии выяснили: успешное зачатие чаще происходит, если партнеры являются носителями разных иммунных генов человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), пишет Phys.org. Ранее было установлено, что женщину активнее привлекают партнеры с этой разницей. И выражается это во внешней привлекательности и в особом запахе потенциального партнера.



Теперь исследователи установили, что процесс отбора происходит и после полового акта - в самом репродуктивном тракте. Оказалось, женский репродуктивный тракт способен осуществлять половой отбор в отношении сперматозоидов HLA-несходных мужчин.



Было проведено два эксперимента, в которых ученые обрабатывали сперму нескольких мужчин фолликулярной жидкостью или цервикальной слизью нескольких разных женщин. Затем они исследовали подвижность сперматозоидов и другие функционально важные физиологические изменения сперматозоидов. Все мужчины и женщины также были разделены в зависимости от генетических особенностей, отвечающих за HLA.



По словам ученых, биологические выделения женского организма сильнее влияли на характеристики спермы определенных мужчин. Показатели сперматозоидов были лучше, когда мужчины и женщины имели разные HLA, - так работает иммуногенетическая совместимость.

