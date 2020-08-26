Долгосрочная аренда авто без водителя

Долгосрочная аренда грузового авто без водителя в Киеве.Что это такое? Для начала разберёмся, почему аренда автомобилей в Киеве пользуется такой популярностью в современном мире.





Зачастую людям по тем или иным причинам становится невыгодно передвигаться на общественном транспорте либо на такси в силу невысокого комфорта либо же повышенной стоимости.В этом случае услуги такой проверенной компании, как BCR(Big Car Rental) приходятся как нельзя кстати.

Одна из самых популярных услуг в каршеринге - долгосрочная аренда авто в Киеве. Ваш выбор - арендовать авто с водителем или без. Прокат грузового авто, стандарт, внедорожник для путешествия или минивен. Все это открывает новые возможности комфорта.

Прокат авто в Киеве без водителя идеально подойдет следующим категориям людей:



Большим семьям с детьми либо сплоченной компании друзей.Аренда авто - лучший вариант для тех , кто хочет группой близких людей отправиться на долгую поездку.Максимум комфорта(особенно для детей) предоставит компания Big Car Rental со своими упрощенными требованиями;

Туристам, которые отправляются в различные путешествия и хотят собственными глазами увидеть необычные достопримечательности города, при этом не тратя на это большого количества времени;</li>

Люди, занятые в сфере бизнеса.Отправиться в командировку легко - на автомобилях BCR.Важные собеседование, решение необходимых задач - всё это предоставляет данная компания на комфортных условиях.

Доступные виды грузовых и микроавтобусов от компании BCR

Для того чтобы арендовать авто, необходимо будет иметь при себе :

Паспорт;

Водительское удостоверение.



Необходимым требованием при прокате автомобиля БЕЗ водителя является достижение 23-летнего возраста и стаж вождения не менее 2-х лет.В противном случае, компания BCR предоставит вам возможность лишь аренды авто с водителем.

Для того чтобы взять в аренду транспортное средство, следует придерживаться некоторых правил компании Big Car Rental, а именно:

Выбрать понравившийся автомобиль на сайте данной компании;

Связаться с ними и оставить заявку на звонок;



Подписать договор, ознакомившись с условиями проката автомобиля.



Преимущества аренды микроавтобуса без водителя

Начнем с того , что же такое минивэн? С английского "минивэн" переводится как маленький фургон.Данная машина легкового типа является идеальным вариантом для тех, кто хочет отправится в дальнюю поездку большой и веселой компанией, поскольку минивэн предполагает около 3 ряда сидений.<

Так какие же преимущества имеют микроавтобус и минивэн?



Безопасность. Компания BCR следит за своим автопарком, и авто обслужены на высоком уровне;

Комфорт. В современном мире удобство является важным показателем качества и комфорта;

Стоимость. Небольшая цена аренды позволит каждому насладиться долгожданному путешествию с семьей либо друзьями.

Эти и другие предложения доступны в компании BCR, которой доверяют уже десятки тысяч людей за её неповторимый сервис, низкие цены и упрощённые условия!