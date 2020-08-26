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Долгосрочная аренда авто без водителя
Долгосрочная аренда грузового авто без водителя в Киеве.Что это такое? Для начала разберёмся, почему аренда автомобилей в Киеве пользуется такой популярностью в современном мире.
Зачастую людям по тем или иным причинам становится невыгодно передвигаться на общественном транспорте либо на такси в силу невысокого комфорта либо же повышенной стоимости.В этом случае услуги такой проверенной компании, как BCR(Big Car Rental) приходятся как нельзя кстати.
Одна из самых популярных услуг в каршеринге - долгосрочная аренда авто в Киеве. Ваш выбор - арендовать авто с водителем или без. Прокат грузового авто, стандарт, внедорожник для путешествия или минивен. Все это открывает новые возможности комфорта.
Прокат авто в Киеве без водителя идеально подойдет следующим категориям людей:
Большим семьям с детьми либо сплоченной компании друзей.Аренда авто - лучший вариант для тех , кто хочет группой близких людей отправиться на долгую поездку.Максимум комфорта(особенно для детей) предоставит компания Big Car Rental со своими упрощенными требованиями;
Туристам, которые отправляются в различные путешествия и хотят собственными глазами увидеть необычные достопримечательности города, при этом не тратя на это большого количества времени;</li>
Люди, занятые в сфере бизнеса.Отправиться в командировку легко - на автомобилях BCR.Важные собеседование, решение необходимых задач - всё это предоставляет данная компания на комфортных условиях.
Доступные виды грузовых и микроавтобусов от компании BCR
Для того чтобы арендовать авто, необходимо будет иметь при себе :Паспорт;
Водительское удостоверение.
Необходимым требованием при прокате автомобиля БЕЗ водителя является достижение 23-летнего возраста и стаж вождения не менее 2-х лет.В противном случае, компания BCR предоставит вам возможность лишь аренды авто с водителем.
Для того чтобы взять в аренду транспортное средство, следует придерживаться некоторых правил компании Big Car Rental, а именно:
Выбрать понравившийся автомобиль на сайте данной компании;
Связаться с ними и оставить заявку на звонок;
Подписать договор, ознакомившись с условиями проката автомобиля.
Преимущества аренды микроавтобуса без водителя
Начнем с того , что же такое минивэн? С английского "минивэн" переводится как маленький фургон.Данная машина легкового типа является идеальным вариантом для тех, кто хочет отправится в дальнюю поездку большой и веселой компанией, поскольку минивэн предполагает около 3 ряда сидений.<
Так какие же преимущества имеют микроавтобус и минивэн?
Безопасность. Компания BCR следит за своим автопарком, и авто обслужены на высоком уровне;
Комфорт. В современном мире удобство является важным показателем качества и комфорта;
Стоимость. Небольшая цена аренды позволит каждому насладиться долгожданному путешествию с семьей либо друзьями.
Эти и другие предложения доступны в компании BCR, которой доверяют уже десятки тысяч людей за её неповторимый сервис, низкие цены и упрощённые условия!