В Венской опере запретили кричать "Браво!"

Венская государственная опера перед открытием сезона в сентябре предупредила своих слушателей о ряде новых правил. Так, посетителей просят отказаться от эмоциональных криков "Браво" и не рекомендуют брать автограф у артистов. Инструкция была опубликована на сайте заведения.



Администрация оперы советует своим зрителям вместо "Браво" громче аплодировать. Также людей просят носить маски, соблюдать социальную дистанцию.



При этом все билеты станут "именными" – при их покупке надо будет предъявлять удостоверение личности, которое зарегистрируют, чтобы в случае вспышки COVID-19 проследить "цепочку контактов".