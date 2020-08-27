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- В Венской опере запретили кричать "Браво!"
В Венской опере запретили кричать "Браво!"
Венская государственная опера перед открытием сезона в сентябре предупредила своих слушателей о ряде новых правил. Так, посетителей просят отказаться от эмоциональных криков "Браво" и не рекомендуют брать автограф у артистов. Инструкция была опубликована на сайте заведения.
Администрация оперы советует своим зрителям вместо "Браво" громче аплодировать. Также людей просят носить маски, соблюдать социальную дистанцию.
При этом все билеты станут "именными" – при их покупке надо будет предъявлять удостоверение личности, которое зарегистрируют, чтобы в случае вспышки COVID-19 проследить "цепочку контактов".
Источник: Корреспондент
26.08 22:57