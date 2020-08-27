Польза ГДЗ для школьника: экономия времени и сил

Хорошо это или плохо — использовать готовые домашние задания? ГДЗ повсеместно осуждают учителя. Они считают, что готовое решение не позволяет ребенку освоить материал, делает его ленивым и не несет образовательной нагрузки. Но так ли это на самом деле? И столь ли плохи готовые домашние задания? В современных книжных магазинах можно найти немало решебников, что говорит об их востребованности. Например, на сайте reshutka.ru ГДЗ представлены в широком ассортименте. Вместе с ресурсом Решутка поговорим о том, почему использование готовых домашних заданий вполне допустимо, а иногда и является полезным.

Нагрузка, несовместимая с мотивацией

Начало школьного года — это всегда волнующий момент. Учащиеся мечтают о том, что достигнут впечатляющих высот. Речь идет не только об отличниках, но и о ребятах с разным уровнем подготовки. Но современная школа нередко препятствует осуществлению планов и надежд. Нагрузка на теперешних учащихся намного выше, чем на школьников предыдущих поколений. Это неизменно приводит к утрате интереса, потере учебной мотивации. Хочется сделать домашнее задание скорее, чтобы хотя бы чуть-чуть восстановиться к завтрашнему дню — отдохнуть, погулять…

Здесь и приходит на помощь ГДЗ. Работа с решебником позволяет ребенку сэкономить время, получить столь желанный и необходимый отдых. Детство и юные годы не вернешь. Очень жаль потратить лучшую пору жизни на решение скучных примеров и тестов. И многие родители это понимают. Они позволяют детям пользоваться ГДЗ, что в условиях современной школы с ее титаническими нагрузками на детей вполне приемлемо.

Посвящать время учебе сообразно способностям

Еще один фактор, оправдывающий пользу ГДЗ — это различия в способностях ребят. Уже в раннем возрасте проявляется четкая разница между гуманитариями и склонными к точным наукам. Зачем школьнику тратить время на тот предмет, который для него бесполезен и неинтересен? Намного разумнее посвятить себя увлекательной области. К слову, чем раньше ребенок начнет определяться с интересами, тем быстрее он достигнет карьерных успехов в будущем. Многим известен феномен отличников, которые выкладываются полностью в школе. Такие дети стремятся к идеалу, будучи перфекционистами. Но после школы словно выдыхаются. И успешными на жизненном пути становятся те, в которых раньше никто и не верил — троечники и хорошисты.

Именно поэтому в пользе ГДЗ не стоит сомневаться. Кроме того, даже списывая домашнее задание, школьник еще раз освежает в памяти тот материал, что был пройден на уроке.