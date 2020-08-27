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Бьорк сыграет ведьму в драме про викингов
Исландская певица Бьорк и ее дочь Исадора снимутся в фильме про викингов "The Northman" (Северянин) режиссера Роберта Эггерса. Знаменитости досталась роль "славянской ведьмы", пишет The Film Stage.
События в ленты разворачиваются в X веке в Исландии. Сюжет рассказывает о викинге по имени Амлет, который хочет отомстить убийцам своего отца.
Главная роль в картине досталась шведскому актеру Александру Скарсгарду.
54-летняя Бьорк будет ведьмой, роль 18-летней дочери певицы не уточняется. В фильме также снимется Николь Кидман.
Съемки уже стартовали в Ирландии. Выход ожидается в 2022 года.
Это будет первое появление Бьорк в кино после "Танцующей в темноте" Ларса фон Триера. Фильм вышел на экраны в 2000 году.
Источник: Корреспондент
09:30