Бьорк сыграет ведьму в драме про викингов

Исландская певица Бьорк и ее дочь Исадора снимутся в фильме про викингов "The Northman" (Северянин) режиссера Роберта Эггерса. Знаменитости досталась роль "славянской ведьмы", пишет The Film Stage.



События в ленты разворачиваются в X веке в Исландии. Сюжет рассказывает о викинге по имени Амлет, который хочет отомстить убийцам своего отца.



Главная роль в картине досталась шведскому актеру Александру Скарсгарду.



54-летняя Бьорк будет ведьмой, роль 18-летней дочери певицы не уточняется. В фильме также снимется Николь Кидман.



Съемки уже стартовали в Ирландии. Выход ожидается в 2022 года.



Это будет первое появление Бьорк в кино после "Танцующей в темноте" Ларса фон Триера. Фильм вышел на экраны в 2000 году.





