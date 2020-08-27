Преимущества и сферы применения металлоконструкций

Изделия, основной частью конструкции которых является металл, окружают нас повсеместно. Это и предметы быта, детали интерьерной обстановки, строительные сооружения и даже детские игрушки. Основной же сферой применения металла, несомненно, является строительство.

Именно металлоконструкции позволяют удешевить строительный процесс, ускорить протекание постройки, отделки и реконструкции, максимально приближать сроки сдачи готовых объектов.

Металлические конструктивные элементы представляют собой детали, скреплённые между собой в виде каркаса, изготовленные, как правило, из стали. Дополнительными их частями могут быть швеллеры, всевозможные балки, профилированные листы, трубы, и пр.





Преимущества использования металлоконструкций

Преимущества, которые имеют металлоконструкции, неоспоримы:

Небольшой удельный вес делает лёгким процесс погрузки и транспортировки. Сооружения, в основе которых лежат металлоконструкции, имеют привлекательный внешний вид. Продолжительность их эксплуатации может измеряться десятилетиями. Простота технологии изготовления открывает возможность как серийного производства, так и выполнения работ по индивидуальным проектам. Повреждённая деталь металлоконструкции может быть с лёгкостью заменена без ущерба для остальных составляющих, что говорит о прекрасной ремонтопригодности сооружений. При необходимости здание на базе металлоконструкций может быть демонтировано и вновь собрано на новом месте.

Именно их положительные качества диктуют сферы применения.





Возможные проблемы с металлоконструкциями

Основным недостатком металлических конструкций является их подверженность разрушающим атмосферным воздействиям. Бороться с коррозией, ржавчиной и окислением помогает применение различных антикоррозионных и полимерных покрытий, покрытий на базе эмалей, красок, цинка. Низкие показатели огнестойкости стали так же можно повысить, применяя нехитрые технологии: обмазку, облицовку, и другие огнестойкие покрытия.

Применение металлоконструкций

Металлические конструкции незаменимы в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Благодаря современным технологиям строительства сегодня в кратчайшие сроки возводятся здания торгово-развлекательных и офисных центров, помещения складов и ангаров, временное жильё для вахтовых рабочих, павильоны, контейнеры, вышки, ограждающие конструкции и пр. Металлические основы также широко применяются в производстве мебели в качестве основы кроватей, опор для столов. Востребованы также металлические стеллажные конструкции, цельнометаллическая мебель.

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