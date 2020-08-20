Навальный остается в коме, врачи не говорят, что им известно - пресс-секретарь

Состояние оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больницу скорой медицинской помощи в Омске, остается тяжелым, он в коме, сообщает в Твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.



"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она.



По ее словам, информации от медиков о том, что же все-таки случилось с Навальным, пока нет.



"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - пишет пресс-секретарь.



Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.



"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания. Алексей в реанимации", - добавила Кира Ярмыш.



Она также предположила, что Навального могли отравить.

