Особенности использования УФ-печати

УФ-печать - это распространенный способ нанесения изображения или теста на подготовленную поверхность. При нанесении изображения используются особенные чернила, которые становятся твердыми под действием ультрафиолета. Сегодня эта технология пользуется большим спросом на рынке полиграфии. Она развивается стремительными темпами. Ультрафиолетовая печать активно используется при создании рекламной продукции, интерьерного декора. Печать наносится на любые типы материалов:

пластик;

стекло;

ковролин;

линолеум;

сотовый поликарбонат;

магнитный винил;

оргстекло.

УФ-печать позволяет создавать эффектные рекламные носители, которые привлекают внимание. Они помогают продвигать не только товары или услуги, но и торговые марки. Для оформления интерьера УФ наносится на керамику, стекло, оргстекло. Также с помощью представленной технологии выпускается сувенирная и подарочная продукция. На майки, блокноты, кружки наносятся логотипы компании, фирменная символика, контакты. Это дополнительный способ рекламы. Такие сувениры можно преподнести деловым партнерам, клиентам, сотрудникам.

В чем преимущества УФ печати?

Данная услуга пользуется спросом как в крупных, так и в небольших городах. Это можно объяснить многочисленными преимуществами представленной технологии:

возможность нанесения текста, изображения на различные материалы;

готовое изображение отличается высоким качеством, четкостью изображения, хорошей цветопередачей;

насыщенные цвета, яркие оттенки;

изделия на протяжении долгого времени сохраняют свой первозданный вид;

декоративная продукция гармонично смотрится в любом интерьере.

Ультрафиолетовая печать также отличается достаточно высокой производительностью, поэтому за относительно короткое время можно изготовить объемную партию декоративной или рекламной продукции. Обратиться за помощью в Москве можно в типографию «SD Media». Она использует свето- и термоустойчивые чернила. Компания располагает современным оборудованием, поэтому готова максимально быстро выполнить заказ. Воспользоваться предложением могут как частные, так и юридические лица. Все изделия изготавливаются с учетом запросов и требований конкретного клиента. Подать заявку можно прямо на сайте типографии без посещения офиса.

Источник: https://sdmedia24.ru.