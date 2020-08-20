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- Что украинцы чаще всего берут с собой на отдых: видеокамеры, повербанки и другие «полезности»
Что украинцы чаще всего берут с собой на отдых: видеокамеры, повербанки и другие «полезности»
Чемодан любого украинского путешественника условно можно разделить на несколько зон, предназначенных для перевозки: одежды, медикаментов, видеокамер или фотоаппаратов, косметики. Во время летнего отдыха эта закономерность прослеживается особенно четко.
Что же именно можно обнаружить в багаже жителя Украины, собравшегося отдыхать в родной стране или же за границей?
Гардероб путешественника
Летом «программа-минимум» для путешественника выглядит так:
- купальник или плавки,
- несколько легких сарафанов или футболки и шорты из натуральных материалов,
- 1-2 пары удобной обуви,
- красивый наряд для вечерних променадов.
Техника
Даже самую кратковременную поездку в незнакомый город или другую страну невозможно представить без такого набора гаджетов:
- смартфон и зарядное устройство,
- повербанк большой емкости,
- наушники,
- фотоаппарат или видеокамера.
Для создания памятного контента украинцы часто используют компактные или полноформатные видеокамеры с функцией Wi-Fi. Такие устройства позволяют мгновенно передавать отснятый контент на смартфон или даже ПК, который находится дома.
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Медикаменты
В целях безопасности любители путешествий находят в сумках, рюкзаках или чемоданах и место для лекарственных средств. Чаще всего в «дорожную аптечку» входят:
- кремы или мази от ожогов,
- сорбенты и таблетки от отравлений,
- лекарства от аллергии,
- противопростудные средства,
- средства для обработки ран.
Этот набор медикаментов позволяет защитить себя и близких от многих факторов риска.
Косметика
Чтобы выглядеть на отдыхе великолепно, девушки предпочитают брать с собой декоративную косметику. Речь идет о средствах, с помощью которых можно в считанные минуты нанести легкий макияж. В косметичке для путешествий обычно находятся:
- тушь для ресниц,
- тональный крем,
- карандаш для бровей,
- помада.
Что касается косметики для ухода, используемой во время командировок и отпуска, к ней принадлежат кремы для защиты от воздействия УФ, увлажняющие маски для кожи и волос, тоники для умывания и спреи с термальной водой.
Не забывают украинские туристы и о средствах личной гигиены, развлечениях (книгах или играх), влажных и сухих салфетках и прочих предметах, которые могут принести пользу.