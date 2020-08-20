Что украинцы чаще всего берут с собой на отдых: видеокамеры, повербанки и другие «полезности»

Чемодан любого украинского путешественника условно можно разделить на несколько зон, предназначенных для перевозки: одежды, медикаментов, видеокамер или фотоаппаратов, косметики. Во время летнего отдыха эта закономерность прослеживается особенно четко.



Что же именно можно обнаружить в багаже жителя Украины, собравшегося отдыхать в родной стране или же за границей?

Гардероб путешественника

Летом «программа-минимум» для путешественника выглядит так:

купальник или плавки,

несколько легких сарафанов или футболки и шорты из натуральных материалов,

1-2 пары удобной обуви,

красивый наряд для вечерних променадов.

Техника

Даже самую кратковременную поездку в незнакомый город или другую страну невозможно представить без такого набора гаджетов:

смартфон и зарядное устройство,

повербанк большой емкости,

наушники,

фотоаппарат или видеокамера.

Для создания памятного контента украинцы часто используют компактные или полноформатные видеокамеры с функцией Wi-Fi. Такие устройства позволяют мгновенно передавать отснятый контент на смартфон или даже ПК, который находится дома.

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Медикаменты

В целях безопасности любители путешествий находят в сумках, рюкзаках или чемоданах и место для лекарственных средств. Чаще всего в «дорожную аптечку» входят:

кремы или мази от ожогов,

сорбенты и таблетки от отравлений,

лекарства от аллергии,

противопростудные средства,

средства для обработки ран.

Этот набор медикаментов позволяет защитить себя и близких от многих факторов риска.

Косметика

Чтобы выглядеть на отдыхе великолепно, девушки предпочитают брать с собой декоративную косметику. Речь идет о средствах, с помощью которых можно в считанные минуты нанести легкий макияж. В косметичке для путешествий обычно находятся:

тушь для ресниц,

тональный крем,

карандаш для бровей,

помада.

Что касается косметики для ухода, используемой во время командировок и отпуска, к ней принадлежат кремы для защиты от воздействия УФ, увлажняющие маски для кожи и волос, тоники для умывания и спреи с термальной водой.

Не забывают украинские туристы и о средствах личной гигиены, развлечениях (книгах или играх), влажных и сухих салфетках и прочих предметах, которые могут принести пользу.