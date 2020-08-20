В Киеве в ДТП погиб лось

В Киеве в результате ДТП погиб лось, который в последнее время бегал в районе улицы Саперно-Слободской. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.







"Лось умер. Ждем с полицией лесника. Тело заберут. Очень жаль. Прощай, сохатый", - говорится в сообщении.



Сообщается, что животное погибло после столкновения с легковым авто.



Отмечается, что в данном случае животное нельзя было спасти из-за отсутствия специализированных учреждений для реанимации крупных животных.

