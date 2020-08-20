В Киеве и Виннице проходят обыски в помещениях "Укрзализныци"

Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях "Укрзализныци" в Виннице и Киеве. Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.



Об этом сообщает прес-служба Министерства внутренних дел.



В полиции сообщили, что в течение 2019-2020 годов филиал "Укрзализныци" выделил более 60 млн гривен для закупки материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег.



"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товаро-материальных ценностей и показали необоснованное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен", - говорится в сообщении.



Открыто производство по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

