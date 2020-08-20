Эстония призвала Россию расследовать отравление Навального

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал российскую власть провести расследование относительно вероятного отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.



Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.



«Очень обеспокоен новостями относительнго подозрения в отравлении оппозиционного лидера Навального. Обстоятельства должны быть расследованы, и если подозрения окажутся правдой, то ответственные должны столкнуться с последствиям », - написал Рейнсалу.



Министр также пожелал самому Навальному скорейшего выздоровления.



Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность в связи с возможным отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.



Как сообщал Укринформ, утром 20 августа самолет, в котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что в полете политику стало плохо. Навального госпитализировали. Его пресс-секретарб Кира Ярмыш заявила, что у политика токсическое отравление.



Сейчас он в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи поставили предварительный диагноз "отравление неустановленным психодиcлептиком".



