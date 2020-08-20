Кравчук заявил об ультиматуме России по Донбассу

На заседании контактной группы по Донбассу представитель России Борис Грызлов и сепаратисты выдвинули Украине новое требование, сообщил глава делегации от Киева Леонид Кравчук, пишет Сегодня в четверг, 20 августа. По его словам, Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств, и подготовку к встрече лидеров нормандской четверки, пока Верховная Рада не изменит постановление О назначении очередных местных выборов в 2020 году.



По его словам, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что не назначать и не проводить местные выборы на временно оккупированных территориях.



"Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", – сказал Кравчук.



По его словам, с этим вопросом представители России и ОРДЛО увязали решение всех остальных вопросов.



"Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально... Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить", – объяснил переговорщик.



На вопрос, когда нужно проводить местные выборы на временно оккупированном Донбассе, Кравчук ответил: "В идеале, как я вижу, как это видят народные депутаты, сначала нужно установить мир, вывести войска, оружие, взять под контроль границу".



"То есть создать там украинскую власть, которой нет. Но это же мы хотим. Для этого нужно, чтобы та сторона тоже хотела. Они категорически даже говорить на эту тему не хотят. Если бы тогда Порошенко и его команда не приняли такого документа, возможно, можно было бы искать другие пути. Есть Минские договоренности. Нужно сказать, что они были подписаны в сложное время и непрофессионалами, или такими, которые думали, что кого-то можно обмануть. Там записали, что выборы должны состояться не ожидая, когда что-то изменится…Сначала выборы, а потом граница и все остальное. Так написано в документах, которые приняты в Минске ТКГ. Их же никто не менял. Более того, этот документ одобрен ООН. Поэтому я обратился к ВР", – сказал он.

