Тихановська опережает Лукашенко с огромным отрывом, - альтернативный подсчет

Платформа "Голос" из альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси подвела итоги обработки имеющихся бюллетеней, подтвердив победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановськой.



Согласно сообщению , волонтерам удалось получить и обработать 1248 официальных протоколов с избирательных участков (30% от общего числа избирателей) и сопоставить эти цифры с данными, присланными самими избирателями.



Разработчики платформы заявили, что на 437 с 1248 избирательных участков голоса за Тихановську были украдены. Фальсификации доведены фотографиями бюллетеней.



Всего платформа "Голос" подтверждает 1047933 голоса избирателей, из них 1001569 голосов - за Тихановську (554881 подтвержден фотографиями бюллетеней). Александр Лукашенко набрал 10038 голосов (681 из фото).

