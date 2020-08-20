В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах
В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено". Но на трех киевских пляжах купаться разрешено.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.
Запрещено купаться на пляжах:
"Венеция";
"Радуга";
"Детский";
"Золотой";
"Молодежный";
"Предместная Слободка";
"Радуга";
"Тельбин";
"Центральный";
"Черторой".
Источник: РБК-Украина
17:02
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