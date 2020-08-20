Россия не будет вмешиваться в дела Беларуси - Песков

Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Беларуси, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков.



"И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", - сказал пресс-секретарь президента РФ.



Песков высказал обеспокоенность в связи с тем, что определенные силы осуществляют косвенное и "даже прямое вмешательство" в дела республики. "Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны", - сказал он.



"Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится", - сказал Песков.



Он отметил, что диалог с белорусской оппозицией со стороны России или других стран был бы вмешательством в дела Беларуси. "Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться внутрибелорусский диалог, потому что если зарубежные страны, в том числе и Россия, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела", - сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что Кремль ведет диалог с ЕС по Беларуси, но усматривает в позиции Брюсселя "правовой гандикап".



"Мы продолжаем последовательно доводить позицию до наших собеседников о недопустимости внешнего влияния на события в Беларуси", - добавил он.

