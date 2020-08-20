Ким Чен Ын отдал часть полномочий младшей сестре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий ближайшим помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс».



Об этом сообщило южнокорейское агентство «Younhap» со ссылкой на объявление разведслужбы Южной Кореи.



Национальное агентство разведки заявляет, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», но постепенно будет передавать свои полномочия младшей сестре.



Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается. Ё Чжон — де-факто лидер номер два, но преемник не выбран, — заявило агентство.



Из всех членов семьи, кто бы мог взять власть из рук лидера КНДР Ким Чен Ына, его сестра кажется очевидным выбором. Ким Йо Йон в свои 32 года была рядом с братом на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпsном. Она сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году.

