Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19 - Степанов

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге по итогам его рабочей поездки в Харьков. "Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.



Он добавил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавирусом самостоятельно покупать лекарства.



Как сообщал Укринформ, Национальная служба здоровья Украины выплатила свыше 2,5 млрд грн за предоставление медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле.



В то же время, как сообщалось, директор Николаевского областного центра инфекционных заболеваний Светлана Федорова распространила в Фейсбуке сообщение о том, что за июль Центр получил от НСЗУ на 200 тыс. грн меньше, чем в предыдущий месяц. По ее словам, денег, которые НСЗУ перечисляет по пакету лечения COVID-19 меньше, если больница ежемесячно не закупает или не вводит в эксплуатацию новый аппарат ИВЛ.



В Украине по состоянию на 20 ноября лабораторно подтверждено 98 537 случаев COVID-19, из них за сутки -2 134.

