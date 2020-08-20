Розничная торговля за месяц выросла на 12%

В Украине в июле этого года объем оборота розничной торговли вырос на 12,1% по сравнению с месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.



В то же время, в июле этого года против июля 2019-го объем оборота розничной торговли увеличился на 8,5%.



В январе-июле 2020-го при этом объем оборота розничной торговли вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

