В Крыму назвали утопией план Зеленского по возвращению полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал утопией новый план украинского президента по возвращению Крыма.



Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства.



"Очередной план Зеленского по возвращению полуострова - не что иное, как утопия. Крымчан мало волнует, какие преобразования планируются в Херсонской области, которой никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом. Как бы не вышло наоборот, что Херсонщина, видя как живут крымчане, будет тяготеть к Крыму", - сказал РИА Новости Гемпель.



По его словам, крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию не из-за материальных благ и выгод, а по своим убеждениям, в то время как "беспредел, безвластие и ложь украинских политиков только ускорили этот процесс". "Крымчане всегда исторически и ментально были частью России. Мы родиной в отличие от украинских властей не торгуем и за сало не продаемся", - сказал Гемпель.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

