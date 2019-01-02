Артем Сытник не задекларировал подарки, за получение которых его оштрафовал суд

В декларации Артема Сытника за 2019 год не указаны подарки за получение которых он был оштрафован судом.



Так, согласно судебному решению 02.01.2019 и 10.03.2019 Артем Сытник получил подарок в виде оплаченных услуг аренды на сумму 25 тысяч гривен.



Кроме того, свидетель по делу Сытника утверждал, что систематически одалживал ему деньги, и дружба с фигурантом обошлась ему около 700 тысяч грн.



При этом в декларации Сытника не отображены финансовые обязательства.



Таким образом, Артем Сытник внес недостоверную информацию в свою декларацию за 2019 год, что является основанием для ее проверки и привлечения к ответственности.



Напомним, что ранее Ровненский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении, связанным с коррупцией.



На сайте Президента зарегистрирована петиция об увольнении Артема Сытника с должности Директора НАБУ/

