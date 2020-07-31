Нацсовет не продлил лицензию на вещание телеканалу КРТ из-за предупреждений 15-летней давности

Телеканалу КРТ (ООО "Телестудия "Астра-ТВ") не продлили лицензию на вещание. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 20 августа. Любопытно, что его поддержали единогласно, не голосовал лишь отсутствующий по болезни Александр Ильяшенко, передает "Детектор медиа".



Уточняется, что основанием для непродления лицензии Нацсовет назвал предупреждения телеканалу за 2005, 2006 и 2016 годы, которые не были отменены судом.



Представитель КРТ на заседание не явился. Но от телекомпании поступило заявление, где КРТ обращает внимание на то, что в соответствии с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" рассмотрение заявлений о лицензировании должно происходить после завершения карантина, который продлен до 31 августа 2020 года.



Также компания заявила, что обратилась в суд относительно предыдущих решений регулятора и просила отложить вопрос о продлении лицензии до решения суда.



Телеканал КРТ не согласен с решением Нацсовета Украины по вопросам ТВ и радиовещания о непродлении лицензии и уже обратился в суд.



"Считаем действия регулятора незаконными, имеющими признаки чиновничьего беспредела, служебного подлога и давления на свободу слова в Украине. По закону Нацсовет должен рассмотреть вопрос перелицензирования за 60 дней до истечения срока действия текущей лицензии (до 23 мая 2020). Заседание Нацсовета 31.07.2020 состоялось уже после истечения действующей лицензии", - заявил генпродюссет телеканала Тарас Сидорец.



Уточняется, что два из трех предупреждений, которые послужили поводом для непродления лицензии, получены в момент действия предыдущей лицензии. А плановая проверка телеканала в декабре 2019 года не показала никаких нарушений и замечаний.



"На заседании 30 июля 2020 года во время онлайн-трансляции заседания члены Нацсовета рассмотрели и отклонили проект продления лицензии на вещание. С голоса Валерий Зиневич внес альтернативный проект, предусматривающий отмену продления лицензии. Такой проект противоречит регламенту, поскольку на заседание не пригласили представителей телеканала, а это - нарушение законодательства Украины. После обращения юристов о нарушении регламента, регулятор перенес рассмотрение вопроса на следующее заседание (20 августа 2020 года). Хотя на видеозаписи заседания четко видно, что Нацсовет не одобрил продление лицензии еще на заседании 30 июля. Это можно расценивать как служебный подлог", - говорит генпродюссер.



Также он выразил уверенность в том, что действия Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания имеют все признаки политического преследования, открытого давления на оппозиционные СМИ, поскольку предупреждения от него получают в основном оппозиционные телеканалы: 112 Украина, NewsOne, КРТ.

