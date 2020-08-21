Новый свидетель по делу Ефремова не смог узнать себя на видеозаписи с места ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова Александр Кобец, заявивший что актера не было за рулем в момент ДТП, не смог узнать себя на ряде видеозаписей с места автоаварии.



"Я себя не вижу на этой видеозаписи, здесь видео искаженное", - заявил Кобец в Пресненском суде Москвы.



После этого гособвинители дали ему на просмотр еще две видеозаписи, и он нигде себя не узнал. "Я отказываюсь это смотреть, ваша честь. Я устал", - сказал свидетель.



В показаниях нового свидетеля по делу Ефремова есть ряд существенных противоречий с прочими материалами дела, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.



"Он говорит, что сидевший в машине водитель был без перчаток, но на подушке безопасности нет неустановленных отпечатков пальцев, он якобы слышал визг тормозов, но в материалах дела нет информации о тормозном пути, общался свидетель с водителем якобы через боковое стекло, но тут же утверждает, что оно было опущено", - сказал Добровинский.



По его словам, в ходе вынесения приговора судья даст оценку показаниям этого свидетеля. "Если она сочтет, что показания лживые, она имеет право вынести частное определение с требованием привлечь этого свидетеля к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний", - сказал он.



