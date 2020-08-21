Зеленский подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"

Встреча политических советников глав стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе подтверждена, следующим шагом станет встреча лидеров этих государств, заявил в четверг на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция) планируется 28 августа в очном формате в Париже.



"Подтвердили встречу советников в "нормандском формате". Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров "Нормандии", - сказал Зеленский в ходе рабочего визита в Херсонскую область. Трансляцию вел офис президента в Facebook.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.



Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

