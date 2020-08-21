Беларусь на данном этапе не должна стремиться войти в ЕС - Цепкало

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Беларусь на данном этапе не имеет возможности и не должна стремиться войти в Европейский союз.



"Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого позволить. Просто исходя из нашего нынешнего уровня экономического развития", - сказал он на онлайн пресс-конференции.



По его мнению, это бы повлекло массовый исход населения, "мы потеряем половину населения Белоруссии, если зададимся такой целью".



При этом он отметил, что необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнёрские отношения.



"Мы просто обязаны. Обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать в категории "или-или", а рассматривать в категории "и-и", - сказал Цепкало.

