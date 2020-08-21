На Киевщине за вымогательство взятки задержали следователя Нацполиции

Военной прокуратурой Киевского гарнизона разоблачена преступная деятельность следователя СО Бориспольского ОП ГУНП в Киевской области, который требовал 7 тыс. долларов взятки от руководителя частного предприятия за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры центрального региона страны.



"20 августа 2020 года военной прокуратурой Киевского гарнизона разоблачена преступная деятельность следователя СО Бориспольского ОП ГУНП в Киевской области. Указанный старший лейтенант полиции требовал неправомерную выгоду в размере 7000 долларов США от руководителя одного из частных предприятий за закрытие относительно него уголовного производства", - говорится в сообщении.



Установлено, что указанную сумму он требовал через посредника - работника полиции одного из отделов полиции ГУНП в Киевской области. Правоохранителями задокументирован факт передачи посреднику денежных средств в размере 7000 долларов США, они были изъяты. В этот же день подозреваемый был задержан.



"Осуществление досудебного расследования поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве. Санкцией ч. 3 ст. 368 УК задержанному офицеру полиции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - добавили в сообщении.

