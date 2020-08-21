Словения вводит обязательный карантин для украинцев

Власти Словении изменили правила въезда для украинцев. С 21 августа украинцы должны по прибытию в страну проходить 14-дневный карантин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профильный Telegram-канал "Коронавирус в регионах".



"С сегодняшнего дня Украина находится в красной зоне по решению властей Словении. Отныне украинцы должны по прибытии в страну проходить 14-дневный карантин. Это не касается некоторых категорий людей, для которых действуют другие правила", - говорится в сообщении.



Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Словении.

