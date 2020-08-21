В Windows запретили отключать антивирус

В Windows 10 исчезла возможность отключения встроенного антивируса. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на сообщение компании.



Специалисты компании отчитались о том, что в версии Windows под номером 4.18.2007.8 будет устранена возможность отключения встроенного защитного ПО. В Microsoft заметили, что Windows Defender («Защитник Windows») позволяет предотвращать, удалять и перемещать в карантин вредоносное программное обеспечение, в том числе шпионское.



Журналисты уточнили, что ранее можно было отключить «Защитник Windows» с помощью редактирования реестра. Теперь от изменений значений реестра ничего не зависит, так как операционная система начинает игнорировать этот параметр. По мнению специалистов издания, таким образом Microsoft фактически запрещает деактивировать встроенное антивирусное ПО.



Авторы издания отметили, что «Защитник Windows» можно будет отключить установкой сторонней антивирусной программы, так как ПО от Microsoft не конфликтует с внешним программным обеспечением. Журналисты подчеркнули, что подобный апдейт избавляет пользователей операционной системы от внесения изменений в реестр.

