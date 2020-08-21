Украина усилила охрану границы с Беларусью – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Беларусью, чтобы не допустить нестандартных ситуаций и предупредить любые провокации, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



"Уже не первый день пограничники продолжают усиленную охрану границы именно на этом участке. До этого мы привлекли все необходимое количество людей и технических средств. Все эти мероприятия в первую очередь нацелены на то, чтобы не допустить никаких нестандартных ситуаций на совместном участке границы или же предупредить любые провокации", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.



Он объяснил, что речь идет об усилении украинских пограничных отрядов, активном привлечении участковых инспекторов, чтобы они собирали информацию с украинской стороны границы. Также оперативно-поисковые подразделения собирают всю необходимую информацию, которая может повлиять на состояние охраны государственной границы, позволит своевременно реагировать и вводить необходимые мероприятия в оперативно-служебную деятельность.



"Кроме того, насколько нам известно, белорусские пограничники также находятся в усиленном варианте. Еще в конце июля они нас информировали о своих дополнительных режимных мероприятиях в приграничье, и с того времени мы от них не получали никакой информации, что ситуация в их приграничье как-то усложнилась", - указал Демченко.



По его словам, ситуация на границе с Беларусью на данный момент остается спокойной, и Госпогранслужба ни одного раза не фиксировала никаких провокаций или нестандартных ситуаций. "Кроме того, мы не фиксируем перемещения какой-то техники по территории Беларуси рядом с украинской границей", - отметил спикер.



Также Демченко опроверг слухи о том, что Беларусь якобы закрыла свои пункты пропуска на границе с Украиной. "Эта информация не отвечает действительности. Белорусская сторона нас об этом не информировала официально, что предусмотрено совместными соглашениями. Мы продолжаем фиксировать, что люди могут пересечь границу с Беларусью как на въезд, так и на выезд из Украины. На данный момент функционируют 7 пунктов пропуска на этом участке, еще 14 остаются закрытыми со стороны Украины по решению правительства, и закрыты они еще с момента введения карантина", - подчеркнул он.



Спикер Госпогранслужбы проинформировал, что средний пассажиропоток в сутки на границе с Беларусью составляет около 4-5 тыс. человек в обе стороны, и резкого увеличения или уменьшения пассажиропотока не фиксируется. "Общий пассажиропоток на всем участке границы находится где-то на уровне 80 тыс. человек. То есть, здесь он не такой активный. Резкого увеличения или уменьшения пассажиропотока на границе с Беларусью также не фиксируется", - сообщил он.



Демченко заверил, что усиление Украиной охраны границы с Беларусью "никоим образом не влияет" на скорость пересечения границы людьми с украинской стороны.



"Конечно, как на границе с Беларусью, так и на других участках, действуют ограничительные мероприятия на период карантина. Это в свою очередь в определенной степени как влияло, так и продолжает влиять на пересечение границы с украинской стороны. Если говорить о белорусской стороне, мы не фиксируем резкого увеличения количества отказов во въезде в их страну иностранцам, следующим со стороны Украины", - добавил спикер Госпогранслужбы.

