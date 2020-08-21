Почти половина украинцев не считают Украину независимой

48,6% украинцев считают, что Украина не является независимым государством. Таковы данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.



На вопрос, есть ли сегодня Украина независимым государством, 40,5% ответили, что да, Украина независимое государство, 48,6% - нет, Украина не является независимым государством, а 10,9% затруднились ответить на вопрос.



Также на вопрос, независим ли президент Владимир Зеленский в своих решениях и действиях или на его решения и действия влияют другие страны либо международные организации, 7,4% ответили, что президент полностью независим, 47,8% - в некоторых вопросах независим, в других – зависим, 40,2% - полностью зависим от влияния других стран и международных организаций, а 4,6% затруднились ответить.



В свою очередь, 4,1% считают что такое влияние, скорее, полезное, 33,1% - в равной степени полезное и вредное, 52,1% - скорее вредное, а 10,7% затруднились ответить.



Кроме того, на вопрос, независим ли Кабинет министров в своих решениях и действиях, или на его решения и действия влияют другие страны либо международные организации, 6% ответили, что Кабмин полностью независим, 45,9% - в некоторых вопросах независим, в других – зависим, 42% - полностью зависим от влияния других стран и международных организаций, а 6,1% затруднились ответить.



В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

