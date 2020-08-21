У Ефремова выявили органическое расстройство личности – адвокат

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщила в Пресненском суде, что артист страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.



"После допроса супруги Софьи, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", - заявил адвокат Эльман Пашаев в пятницу.



Как передает корреспондент "Интерфакса", сторона защиты ходатайствовала о вызове для допроса в суд врачей, исследовавших психологическое состояние Ефремова.



Обвиняемый также высказался по этому вопросу: "Я просил меня осмотреть в институте имени Сербского. Там пытаются восстановить память. Но мне отказали... И в больнице имени Алексеева не смогли... Я хочу сказать... Ну и Бог вам всем судья".



Но суд посчитал это затягиванием процесса и отказал в удовлетворении ходатайства.



Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).



ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

