Россия готова оказать помощь в урегулировании ситуации в Беларуси – Песков

Москва готова помочь урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет Минск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и властью Беларуси.



На вопрос, как в Кремле оценивают то, что в Беларуси завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, он ответил: "Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси".



"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - подчеркнул Песков.

