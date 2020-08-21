Традиционного празднования Рош ха-Шана в Умани в этом году не будет - Аваков

В Украине введут технические ограничения, делающие невозможным прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в 2020 году. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на брифинге в пятницу, 21 августа.



"В святим с коронавирусом, чтобы пресечь любе спекуляции на тему по ситуации с празднованием еврейского нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков.



По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.



"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - добавил Аваков.



Министр подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей".

