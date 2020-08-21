Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку

Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку

Сотрудник «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, которого задержали 20 августа, сбежал из отделения через форточку. Об этом сообщает телеграм-канал стачечного комитета «Беларуськалия».

«[Куделевич] попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать», — сказано в сообщении.

По неподтвержденной информации Куделевич находится в Украине, добавляет канал.

Куделевича, предположительно, задержал Комитет госбезопасности Белоруссии, 20 августа стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о еще одном задержанном сотруднике предприятия Максима Филановича. Позднее он вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

«Беларуськалий» — единственное крупное предприятие Белоруссии, которое приняло принципиальное решение о забастовке. Рабочие требуют новых президентских выборов, освобождения политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие по отношению к протестующим.

Заводы и промышленные предприятия Белоруссии начали объявлять забастовки в знак протеста после выборов президента республики, которые прошли 9 августа 2020-го.