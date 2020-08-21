Задержанный сотрудник «Беларуськалия» сбежал из отдела КГБ через форточку

Сотрудник «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, которого задержали 20 августа, сбежал из отделения через форточку. Об этом сообщает телеграм-канал стачечного комитета «Беларуськалия».



«[Куделевич] попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать», — сказано в сообщении.



По неподтвержденной информации Куделевич находится в Украине, добавляет канал.



Куделевича, предположительно, задержал Комитет госбезопасности Белоруссии, 20 августа стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о еще одном задержанном сотруднике предприятия Максима Филановича. Позднее он вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.



«Беларуськалий» — единственное крупное предприятие Белоруссии, которое приняло принципиальное решение о забастовке. Рабочие требуют новых президентских выборов, освобождения политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие по отношению к протестующим.



Заводы и промышленные предприятия Белоруссии начали объявлять забастовки в знак протеста после выборов президента республики, которые прошли 9 августа 2020-го.

