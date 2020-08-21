Тихановская назвала условие возвращения в Беларусь

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в пятницу, 21 августа, дала первую пресс-конференцию после того, как покинула страну. На ней она назвала условие возвращения в Беларусь, но отказалась отвечать на возможность участия в новых выборах президента.



"Я люблю Беларусь и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она.



Тихановская также заявила, что поддерживает мирные протесты и надеется на диалог с властью.

"Я очень надеюсь и я верю в то, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает понять, что люди хотят перемен. Я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает и народ будет услышан. И они выйдут на диалог и состоятся те самые новые прозрачные честные выборы", - сказала она.



Тихановская также призвала прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые, чесные выборы.



Также у нее поинтересовались, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, которых она требует.



"Мне кажется, преждевременно отвечать на этот вопрос", - ответила она.

