На борьбу с COVID-19 уже направили свыше 24 миллиардов - Минфин

На предотвращение распространения коронавируса уже направлено 24,4 млрд грнбюджетных средств. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Он отметил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, а также 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.



«Относительно Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено выделение 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения направлено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн гривень», - сообщил заместитель министра финансов.



Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем фонда составил 66 млрд грн. По состоянию на 24 июля 2020 года Правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

