Жвания рассказал, как Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов

Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что экс-президент для дестабилизации ситуации в стране готов на все. Именно он в 2013-2014 годах организовал серию похищений и избиений активистов.

Поэтому Жвания призывает Владимира Зеленского не игнорировать его признания в преступлениях, которые совершал, входя в близкий круг Порошенко.



Об этом Жвания заявил в своем блоге на YouTube.



"Я записал уже несколько признаний в совершении преступлений вместе с Петром Порошенко, Александром Турчиновым и другими членами ОПГ. Но эти признания игнорирует член Вашей команды - генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она делает вид, что ничего не происходит. Я записываю это обращение к Вам, чтобы сказать, что такая позиция – ошибка. Не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения интересов страны и Ваших личных интересов", - сказал Жвания, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.



Жвания подчеркнул, что его предостережения начали сбываться – Петр Порошенко раскачивает ситуацию в стране.



"Господин президент, Ваше ближайшее окружение уже открыто обвинили в работе на Кремль. Сейчас все порохоботы – а я знаю этих людей, я сам по просьбе Порошенко некоторое время их финансировал - обвиняют Вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы, и Вы уже не будете знать, что делать. Петр Порошенко мастер создания кризисов и провокаций, он лучший специалист в Украине. Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана", - заявил экс-нардеп.



По его словам, ради достижения своей цели Порошенко никогда ни перед чем не останавливался: чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу, именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал Виталий Ярема.



"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", - сказал Давид Жвания.



По его данным, с этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий (участник Евромайдана - Ред.).



"В январе ситуация уже очень накалилась, и их было решено убить. Для Игоря Луценко все закончилось благополучно только по той причине, что его отчим, бывший глава НБУ Стельмах, догадываясь, кто стоит за похищением, обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его – у него были какие-то свои обязательства перед Стельмахом. За Вербицкого никто не звонил – его принесли в жертву амбициям Порошенко", - рассказал бывший депутат.



По его словам, тогда же, чтобы усилить эффект, было организовано похищение Дмитрия Булатова (лидер Автомайдана - Ред.).



"Однако в этом случае никакого похищения не было. Булатов работал на Порошенко. Булатов – нанятый Порошенко негодяй, который забирал себе деньги, которые простые украинцы сдавали на Автомайдан. Но кроме того, Булатов согласился за деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это была просто пиар-акция", - рассказал Жвания.



По его мнению, генпрокурор Ирина Венедиктова должна принять во внимание его словам и "положить конец деятельности этой ОПГ".



"Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в Ваше кресло. Владимир Александрович, не ждите этого – действуйте. Я готов Вам помогать – я готов давать показания", - подытожил Жвания.





