Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.



"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — Прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее".



Ефремова защищали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Актер пояснил, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".



Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.



Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа в 10:00.



Уголовное дело возбудили после аварии 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения.



Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

